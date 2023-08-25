



Джоли сделала татуировки на средних пальцах

Голивудская актриса Анджелина Джоли пополнила коллекцию своих татуировок. Тату-мастер, который сделал новые тату знаменитости, заинтересовал интернет-пользователей, заставив подумать, что на средних пальцах Энджи - нецензурный месседж в адрес Брэда Питта - бывшего мужа знаменитости.



"До сих пор не могу поверить в то, что действительно взял ее за руки и сделал ей татуировку", - поделился на днях татуировщик в своем Instagram, предложив подписчикам угадать, что изображено.



Самым распространенным ответом была фраза "f*ck you Брэд Питт". Мастер в комментариях принялся уверять, что это не так, и впоследствии выложил фото тату и извинился перед Анджелиной.



"Прежде всего, мне жаль из-за всех этих негативных спекуляций и я искренне извиняюсь перед Анджелиной Джоли за стресс, который мог ей нанести. Татуировка представляет собой два геометрических и абстрактных изображения кинжалов / никоим образом не связаны с религией или крестом", - объяснил он.



