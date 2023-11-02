



Джоли нарушила молчание о войне между Израилем и ХАМАСом

Голливудская актриса и посол доброй воли Анджелина Джоли нарушила молчание относительно войны в Израиле.



Она осудила убийства как израильтян, так и мирных жителей в Газе, а также призвала освободить всех заложников.



Знаменитость требует немедленного прекращения огня, подчеркнув, что поддерживает мирное население обеих сторон.



"То, что произошло в Израиле, является террористическим актом, но ничто не может оправдать бомбардировки мирных жителей Газы, которым некуда бежать, у которых нет доступа к пище или воде, нет средств эвакуации и даже нет элементарного человеческого права пересечь границу в поисках убежища", — сказала Джоли.