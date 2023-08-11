



Джоли и Питт завершили бракоразводный процесс длиной в 7 лет, — СМИ

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили развод. Об этом пишет In Touch Weekly.



По информации издание, некогда самой красивой паре Голливуда наконец удалось урегулировать судебные тяжбы, которые длились семь лет.



После того, как Джоли и Питт объявили о разрыве в сентябре 2016 года, они не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции и решить вопрос относительно опеки над детьми.



"Они потратили так много денег на эти судебные баталии, включая борьбу за опеку, и Энджи в итоге могла разориться из-за этого, поэтому было бы разумно сократить ее потери. Это большая победа Брэда", — пишет издание со ссылкой на неназванный источник.



Сообщается, что Питт получил полный контроль над поместьем во Франции и право совместной опеки над детьми, однако обязался выплатить Джоли внушительную компенсацию в размере 250 миллионов долларов.



Инсайдер отметил, что актриса согласилась завершить судебные тяжбы исключительно из-за денег, а также, чтобы поставить точку в "мучительных переговорах".



"Она просто стремилась к финансовой независимости и к некой форме мира и закрытия этой глубоко болезненной и травмирующей главы в жизни ее и детей", — сказал источник, которого цитирует In Touch Weekly.

