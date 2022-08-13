



Джоан Роулинг угрожают смертью

После жестокого нападения на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке создательница саги о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг получила угрозы физической расправы.

Об этом сообщает The daily mail.

Смертью писательнице угрожал исламистский экстремист из Пакистана, который, по-видимому. Он похвалил подозреваемого в нападении на Рушди и присягнул на верность верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Также он назвал Израиль, Украину и Индию "террористическими государствами".

Угрозы Роулинг получила после того, как выразила в Twitter ужас в связи с покушением на коллегу. Послание ей оставил пакистанец Меер Асиф Азиз, который называет себя "студентом, общественным деятелем, политическим активистом и активистом-исследователем" из Карачи.

В ответ на пост писательницы он ей сказал: "Не волнуйтесь, вы следующая".