



Джоан Роулинг попрощалась с Хагридом

Джоан Роулинг попрощалась с покойным Робби Колтрейном, который исполнил роль Хагрида в киносаге о Гарри Поттере.



Она заявила, что персонаж Колтрейна был именно тем Хагридом, которого она описывала на страницах своих книг.



"Я больше никогда не познакомлюсь ни с кем, даже отдаленно похожим на Робби. Он был невероятно талантливым, уникальным, и мне повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубокое соболезнование его семье", - написала автор "Гарри Поттера" в соцсети.