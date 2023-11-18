



Джоан Коллинз: “По сравнению с нынешними актрисами я была монахиня”

Актрисе Джоан Коллинз в этом году исполнилось 90 лет. Недавно она дала интервью Луи Теру для BBC2, где рассказала о своем пути от звезды Голливуда до своего пятого, и (наконец-то!) счастливого брака.



Джоан катастрофически не везло в браках. Но, как говорится, не везет в любви, повезет в работе. А в работе недостатка не было. Огромную известность она получила благодаря роли амбициозной Алексис Колби в американском сериале “Династия”. Роль была очень серьезная и характерная. Джоан настолько подходила этой роли, что очень многие так ее в жизни и воспринимали.



Однако роль Алексис также представляла проблемы, поскольку привела к тому, что режиссер упорно видели в ней этот несгибаемый властный персонаж.

“Я думаю, что многие люди до сих пор отождествляют меня с Алексис… они думают, что я могу просто играть только эти роли”, — посетовала она. Кроме того, постоянно оценивались ее внешние данные, вместо актерских способностей, что сильно удручало Джоан.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В интервью актриса затронула сексизм, с которым ей пришлось столкнуться. Ей приписывалось больше “романтических заслуг”, чем у нее было. Джоан однажды узнала, что ее называли “людоедом”. Но сравниваю себя того времени с нынешними актрисами, она сказала: “Если вы сравните то, какой я была в пятидесятые, шестидесятые и семидесятые годы, с тем, какими являются некоторые актрисы сегодня, я действительно была похожа на монахиню”.







