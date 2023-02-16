



Джиган лежит в психиатрической клинике в Москве

Рэпер Джиган загремел в одну из столичных клиник. В распоряжении издания Super оказалось фото, на котором Денис трапезничает в больничной столовой, а на его лице красуется большой фингал. Несколько позже Джиган вышел на связь и объяснил ситуацию. «Со мной все в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье все хорошо», — заявил он.



Сегодня Super стало известно, что Джиган лежит в стационаре частной психиатрической клиники «Роса». Центр работает по нескольким направлениям: психология, психиатрия, лечение зависимостей и неврология. Тем временем Оксана Самойлова госпитализацию супруга никак не комментирует и подогревает слухи о конфликтах в семье: «Чем больше п*** в жизни, тем чаще я хожу в спортзал. Это я называю "экологичное проживание"», — поделилась блогер с подписчиками.



Super стало известно, что в клинике (из которой Джиган публиковал фото, предусмотрительно обрезав вывески и детали интерьера) клиентов реабилитируют после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Больница специализируется и на детокс-программах, которые помогают пациентам очистить организм после отравления алкоголем, наркотическими, лекарственными, токсическими веществами и продуктами. Также в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.