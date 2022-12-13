



Джиган и Самойлова спустя 10 лет снова женятся, несмотря на опасения астрологов

Вторая свадьба рэпера Джигана и блогера Самойловой будет транслироваться в Сети в прямом эфире. Торжество может пойти не по плану, ведь 12.12 — дата хоть и красивая, но зеркальная, и ничего хорошего в этом нет, по мнению астрологов.



Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова отдыхать друг от друга явно не собираются. История с несостоявшимся разводом только укрепила отношения парочки – Оксана дала детям шанс расти в полной семье и теперь живёт с мужем лучше, чем до громкого разлада. Сегодня семья Джигана и Самойловой отмечает день рождения. Они поженились 12 декабря 2012 и после десяти лет брака решили сыграть ещё одну свадьбу.



"Эта свадьба куда важнее спустя десять лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на next level. Вместе рука об руку, спина к спине, ноздря в ноздрю в окружении четырёх любимых детей. И это бесконечно прекрасно", — написала Самойлова под новыми свадебными фото. Оксана, всегда откровенная с подписчиками, призналась, что очень волнуется и сегодня как никогда ждёт поддержки, ведь их роскошное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.



"Сегодня будет сказано много слов, пролито много слёз счастья, будет много смеха, много радости и 1000 безумно трогательных моментов", — добавила она.

Волнения Самойловой не беспочвенны: Джиган хотел успеть пожениться в "последнюю красивую дату на этом веку".



Но по мнению астролога Инны Любимовой, ничего хорошего в красивых датах нет, если "какая-то цифра в дате повторяется – это плохо вдвойне”.



“Такое большое количество двоек – это про переход энергии в конфликты, агрессию, драки и затяжные ссоры. Будьте аккуратны и никогда не выбирайте зеркальные даты для важных событий, потому что это всегда про уход энергии в хаос, иллюзии и конфликты”, предупреждает астролог.