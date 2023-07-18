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Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах
18.07.2023 18:06 Алина Груднева

Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах

Модель Джиджи Хадид была арестована и обвинена в хранении марихуаны.

По данным TMZ, это произошло на прошлой неделе, когда она прилетела на Каймановы острова из США.

Модель прибыла на частном самолете в международный аэропорт Оуэна Робертса 10 июля. Когда сотрудники таможни и пограничной службы просканировали ее сумки и обыскали их вручную, они обнаружили небольшое количество "травки" и курительные принадлежности.

Было установлено, что марихуана предназначалась только для личного пользования. Тем не менее, Джиджи и ее попутчик были арестованы по обвинению в ввозе наркотика и принадлежностей для курения.

Модель была отправлена в Королевский центр содержания под стражей, однако она смогла выйти на свободу, внеся залог. Ее оштрафовали на 1000 долларов.

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