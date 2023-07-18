



Джиджи Хадид арестовали на Каймановых островах

Модель Джиджи Хадид была арестована и обвинена в хранении марихуаны.



По данным TMZ, это произошло на прошлой неделе, когда она прилетела на Каймановы острова из США.



Модель прибыла на частном самолете в международный аэропорт Оуэна Робертса 10 июля. Когда сотрудники таможни и пограничной службы просканировали ее сумки и обыскали их вручную, они обнаружили небольшое количество "травки" и курительные принадлежности.



Было установлено, что марихуана предназначалась только для личного пользования. Тем не менее, Джиджи и ее попутчик были арестованы по обвинению в ввозе наркотика и принадлежностей для курения.



Модель была отправлена в Королевский центр содержания под стражей, однако она смогла выйти на свободу, внеся залог. Ее оштрафовали на 1000 долларов.