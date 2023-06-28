



Дженнифер Лоуренс заподозрили в романе с Лиамом Хемсвортом

Звезду "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс заподозрили в романе с Лиамом Хемсвортом.



Причиной для слухов стал клип Майли Сайрус на песню Flowers, в котором фанаты нашли связь между актрисой и бывшим мужем певицы.



Композиция вышла ко дню рождения Хемсворта. Лоуренс прокомментировала слухи о возможной интрижке с актером в эфире программы Watch What Happens Live.



"Было уже много разговоров о том, что музыкальное видео упоминает о вашей тайной связи с Лиамом Хемсвортом, когда он был с Майли Сайрус", - спросил у нее ведущий. В ответ на это знаменитость сказала, что все слухи являются беспочвенными.



"Это неправда. Все знают, что мы с Лиамом поцеловались лишь один раз", — подчеркнула она, имея в виду первую часть "Голодных игр".





