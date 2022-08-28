



Дженнифер Лопес в бешенстве из-за слитого видео с ее свадьбы

Популярная поп-звезда Дженнифер Лопес разозлилась из-за того, что в сеть слили видео с ее свадьбы с Беном Аффлеком.

Об этом сообщает издание Super.

В частности, в сеть слили видео, на котором запечатлен момент, как Джей Ло поет для своего жениха.

"Это сняли без разрешения. Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. Я не знаю, откуда вы все это берете, потому что у нас было соглашение о неразглашении и мы попросили всех ничего не рассказывать о нашей свадьбе. Это было украдено без нашего согласия и продано за деньги", — возмутилась певица.