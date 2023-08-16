



Дженнифер Лопес трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения

Дженнифер Лопес в Instagram поздравила с днем рождения своего мужа, оскароносного актера Бена Аффлека, который 15 августа отпраздновал 51-летие.



"Дорогой Бен... С днем рождения. Я тебя люблю!" — написала певица, которой также недавно исполнилось 54 года.



В коротком ролике Джей Ло сидела на пассажирском сиденье в машине Бена, когда они пели песню Сэма Кука Wonderful World с опущенными окнами.



Они оба произнесли слова: "Не знаю много о французском языке, который я выучил / Но я знаю, что я люблю тебя / И я знаю, что если бы ты меня тоже любила / Какой бы это был чудесный мир".







