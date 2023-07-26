



Дженнифер Лопес сплясала на столе в свой день рождения: фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес ярко отметила свой день рождения.



Она праздновала исполнение 54 лет с друзьями и близкими людьми в Лос-Анджелесе.



Судя по фото, Джей Ло отлично повеселилась. Она танцевала на столе и позировала в бикини, демонстрируя роскошную фигуру, над которой неустанно работает в спортзале.



А тем временем, актриса Сальма Хайек поздравила подругу с праздником, опубликовав архивное фото, на котором также позирует нынешний муж Лопес - Бен Аффлек."С днем рождения! Прошлым вечером неожиданно нашла это фото. Я думаю, это означало, что мне надо поделиться этим в твой особенный день. Заставило меня вспомнить те времена, когда они говорили, что у нас не получится. Тогда они сказали, что мы не выдержим. Продолжай сиять, девочка, наслаждайся каждой секундой", — написала знаменитость.