Дженнифер Лопес примерила роскошные платья от Ralph Lauren: фото

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес примерила роскошные платья от Ralph Lauren.

Об этом сообщает Vogue.

Одно белое платье было украшено каскадными нитями жемчуга.

Второе, благодаря силуэту русалки, выделило роскошные формы знаменитости. Платье украсили вырез в форме замочной скважины и кристаллы Swarovski.

