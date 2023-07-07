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Дженнифер Лопес без макияжа показала естественную красоту
07.07.2023 14:45 Алина Груднева

Дженнифер Лопес без макияжа показала естественную красоту

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась естественной красотой без макияжа.

Соответствующее видео 53-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, Джей Ло рассказала о летнем уходе за кожей лица, для которого использует косметические средства собственной марки, чтобы получить мгновенное бронзовое сияние.

"Я опаздываю, и только что вышла из душа. Хочу показать, как можно получить мгновенное сияние и выглядеть так, будто вы только что пришли с пляжа", — рассказала Лопес перед вечеринкой у Майкла Рубина в Хэмптоне.

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