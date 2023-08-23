



Дженнифер Энистон разоткровенничалась о личной жизни



54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней нового выпуска журнала The Wall Street Journal. В интервью изданию она рассказала, что ее личная жизнь — это "своего рода область, которой немного [не хватает]".



Знаменитость призналась, что она "действительно хороша во всех остальных сферах", кроме личной жизни, где ей еще есть над чем работать. Энистон объяснила этот "вызов" влиянием своих родителей.



"Наблюдение за отношениями в моей семье не заставило меня сказать: "О, мне не терпится сделать это", — сказала актриса о маме Нэнси Доу и папе Джоне Энистон, которые развелись, когда она была маленькой.



"Думаю, мне всегда было немного сложно в отношениях, потому что я действительно была одинокой, — вспомнила она. — Мне не нравилась идея пожертвовать собой и тем, что тебе нужно, поэтому я действительно не знала, как это сделать. Было проще просто действовать в одиночку. Так что у меня не было никакой реальной подготовки в этом взаимообмене".



Энистон, которая работает над тем, чтобы "не бояться говорить, что вам нужно и чего вы хотите", добавила: "Для меня это все еще проблема в отношениях".



