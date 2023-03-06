



Дженнифер Энистон рассказала о главном секрете здоровья и красоты

Дженнифер Энистон рассказала InStyle о важности сна. По словам актрисы, десятилетняя борьба с бессонницей нанесла ущерб ее телу и помешала ей на пике карьеры.



Сейчас Энистон как никогда к ценит сон.



“Сон необыкновенный. Это красиво. Но, когда ты моложе, ты воспринимаешь это как должное. Ты думаешь: “Я могу выжить, если сплю от трех до пяти часов, и чувствую себя прекрасно“, а затем внезапно начинаешь чувствовать себя не очень хорошо, и твоя работоспособность не на должном уровне" - говорит Энистон.



В конце концов Энистон поняла, что ее проблемы со сном влияли на ее работу и мышление, а также на ее тело, цвет лица и волосы. Как только актриса начала узнавать больше о сне и о том, что он делает для тела, она поняла, насколько это важно.



"Все ваше тело выполняет работу в течение дня. Вы понимаете, что недостаток сна приводит ко всевозможным проблемам со здоровьем. К сожалению, потерянный сон нельзя вернуть; независимо от того, как долго вы дремлете на выходных, вы не можете компенсировать сон. Это дефицит, который вы никогда не вернете", — говорит она.



Строгий ночной режим помогает актрисе успокоиться после долгого дня на съемочной площадке. Настроится на хороший сон Энистон помогают медитации, ванна с английской солью, нанесение эфирного масла лаванды на ноги и выключении экранов за час до того, как она ложится.