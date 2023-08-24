



Дженнифер Энистон рассказала, какое упражнение она делает каждый день

В свои 54 года звезда сериала "Друзья" выглядит легкой и подтянутой. Поклонники актрисы говорят, что время над актрисой не властно.



Конечно, здесь заслуга целиком и полностью самой Дженнифер : она не может представить свою жизнь без спорта. Энистон ежедневно уделяет время физическим упражнениям. Помимо этого, уже 15 лет артистка занимается йогой с тренер Мэнди Ингбером.



“Когда я начала заниматься йогой с Мэнди, то сразу заметила изменения. Мои ноги стали стройнее, руки – сильнее, и, самое главное, я осознала наконец свою внутреннюю силу”, – призналась в интервью Дженнифер.



У актрисы даже есть любимые позы из йоги: поза дерева и асана полумесяца. Но особенно нравится Энистон Адхо Мукха Шванасана или “собака мордой вниз”.



“В этой позе ты и напрягаешься, и отдыхаешь одновременно”, – объясняет звезда.



Отметим, что это одна из самых популярных и классических поз. Она подходит как профессионалам, так и новичкам. Тренер Мэнди объясняет, что для правильности выполнения этой асаны нужно “представить, что ваше тело образует гору с двумя ровными склонами и вершиной в копчике.



“Это сравнение вам поможет выпрямить ноги и не прогибаться в пояснице!”, – говорит Мэнди.



Адхо Мукха Шванасана усиливает кровообращение всего тела. Это способствует выводу токсинов из организма, поддержанию иммунитета и регулированию давления. Также асана мягко растягивает заднюю поверхность бедер, подколенных сухожилий и снимает боль в ногах. Кроме этого, выполнение упражнения вытягивает позвоночник и укрепляет руки.