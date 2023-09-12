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Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройных ног
12.09.2023 13:09 Алина Груднева

Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройных ног

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон ходит на прессотерапию, чтобы ее ноги были стройными.

По данным газеты Daily Mail, она является поклонницей компрессионной терапии, в рамках которой залезает в огромные надувные брюки, которые посредством сжимания помогают бороться с целлюлитом и выводят лишнюю жидкость и токсины.

"После одного сеанса мой пояс становится свободнее. Что касается целлюлита, то пару лет назад мне одолжили "Баллансер" на две недели, я каждый вечер залезала в него и с изумлением наблюдала, как разглаживаются ямочки. Увы, они вернулось, как только я прекратила лечение", — призналась актриса.



По словам Энистон, прессотерапия представляет собой метод лечения, используемый для людей, страдающих от отеков из-за задержки жидкости в конечностях.

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