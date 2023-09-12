



Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройных ног

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон ходит на прессотерапию, чтобы ее ноги были стройными.



По данным газеты Daily Mail, она является поклонницей компрессионной терапии, в рамках которой залезает в огромные надувные брюки, которые посредством сжимания помогают бороться с целлюлитом и выводят лишнюю жидкость и токсины.



"После одного сеанса мой пояс становится свободнее. Что касается целлюлита, то пару лет назад мне одолжили "Баллансер" на две недели, я каждый вечер залезала в него и с изумлением наблюдала, как разглаживаются ямочки. Увы, они вернулось, как только я прекратила лечение", — призналась актриса.







По словам Энистон, прессотерапия представляет собой метод лечения, используемый для людей, страдающих от отеков из-за задержки жидкости в конечностях.