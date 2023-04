Дженнифер Энистон "поймали" на свидании с бывшим

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сходила на свидание с бывшим мужем, что “словили” папарацци в ресторане Нью-Йорка. Об этом пишет The Daily Mall.



Дженнифер Энистон и Джастин Теру встретились в заведении, обнялись и сели друг напротив друга. Впоследствии актриса вышла из ресторана с розой в руках .

Судя по снимкам, которые успели сделать папарацци, встреча бывшей пары была душевной.



Отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру начались в 2011 году. В августе 2015 года пара сыграла свадьбу . Однако их брак долго не продержался, ведь уже в феврале 2018 они разошлись.Также актриса была замужем за Брэдом Питтом в 2000 – 2005, пока тот не бросил ее из-за Анджелины Джоли.

Pov : It’s 2017 and Jennifer Aniston and Justin Theroux just had a date night in NYC pic.twitter.com/35gr5dMSOV