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Дженнифер Энистон "поймали" на свидании с бывшим
28.04.2023 06:38 Наталья Богинская

Дженнифер Энистон "поймали" на свидании с бывшим

Голливудская актриса Дженнифер Энистон сходила на свидание с бывшим мужем, что “словили” папарацци в ресторане Нью-Йорка. Об этом пишет The Daily Mall.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру встретились в заведении, обнялись и сели друг напротив друга. Впоследствии актриса вышла из ресторана с розой в руках .
Судя по снимкам, которые успели сделать папарацци, встреча бывшей пары была душевной.

Отношения Дженнифер Энистон и Джастина Теру начались в 2011 году. В августе 2015 года пара сыграла свадьбу . Однако их брак долго не продержался, ведь уже в феврале 2018 они разошлись.Также актриса была замужем за Брэдом Питтом в 2000 – 2005, пока тот не бросил ее из-за Анджелины Джоли.

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