



Дженнифер Энистон похвасталась подтянутым телом

Дженнифер Энистон похвасталась роскошным телом, представляя фитнес-кампанию Pvolve.



В интервью The Daily Mail актриса призналась, что партнерство с фирмой изменило ее подход и отношение к фитнесу.



Годами Энистон пробовала разные программы тренировок, чтобы поддерживать себя в тонусе. Но именно программа Pvolve полностью удовлетворила ее запросы.



"Я сразу влюбилась в их инновационный метод. Я так горжусь тем, что поддерживаю нашу женщину-основателя и невероятно талантливых тренеров. Это одна из моих любимых тренировок", - рассказала Энистон.



