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Дженнифер Энистон похвасталась подтянутым телом
22.08.2023 21:28 Алина Груднева

Дженнифер Энистон похвасталась подтянутым телом

Дженнифер Энистон похвасталась роскошным телом, представляя фитнес-кампанию Pvolve.

В интервью The Daily Mail актриса призналась, что партнерство с фирмой изменило ее подход и отношение к фитнесу.

Годами Энистон пробовала разные программы тренировок, чтобы поддерживать себя в тонусе. Но именно программа Pvolve полностью удовлетворила ее запросы.

"Я сразу влюбилась в их инновационный метод. Я так горжусь тем, что поддерживаю нашу женщину-основателя и невероятно талантливых тренеров. Это одна из моих любимых тренировок", - рассказала Энистон.

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