Дженнифер Энистон похвасталась подтянутым телом
Дженнифер Энистон похвасталась роскошным телом, представляя фитнес-кампанию Pvolve.
В интервью The Daily Mail актриса призналась, что партнерство с фирмой изменило ее подход и отношение к фитнесу.
Годами Энистон пробовала разные программы тренировок, чтобы поддерживать себя в тонусе. Но именно программа Pvolve полностью удовлетворила ее запросы.
"Я сразу влюбилась в их инновационный метод. Я так горжусь тем, что поддерживаю нашу женщину-основателя и невероятно талантливых тренеров. Это одна из моих любимых тренировок", - рассказала Энистон.