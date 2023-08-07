



Дженнифер Энистон обвинили в антисемитизме

Голливудская актриса Дженнифер Энистон подверглась обвинениям в антисемитизме. На что знаменитость поспешила ответить в Instagram.



Как сообщалось, актер Джейми Фокс поделился загадочным и впоследствии удаленным постом в своих соцсетях, которое звучало так: "Они убили этого чувака по имени Иисус... как ты думаешь, что они сделают тебе????!"



Некоторые истолковали этот пост как увековечение антисемитских убеждений.



Также пользователи сети заметили, что публикацию Фокса лайкнула Дженнифер Энистон.



Актриса попыталась опровергнуть любые заявления о том, что она могла поддерживать сообщения, связанные с удаленной публикацией Джейми. "От этого меня действительно тошнит", — началось ее заявление.



"Я не ставила "лайк" на этот пост намеренно или случайно. И что еще важнее, я хочу объяснить своим друзьям и всем, кто пострадал от того, что это появилось в их лентах, — я не поддерживаю любые формы антисемитизма. Я действительно не терплю ненависти любого рода. Точка", — написала .

Дженнифер Энистон.



А вот Джейми Фокс не прокомментировал скандал вокруг своего удаленного поста.



