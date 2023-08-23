



Дженнифер Энистон ежегодно получает цветы от Адама Сэндлера: причина

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон раскрыла причину, по которой коллега Адам Сэндлер, с которым она дружит уже пару десятков лет, каждый год присылает ей букет цветов на День матери.



Об этом она рассказала в последнем интервью газете Wall Street Journal.



Начиная с конца 90-х, вокруг Энистон ходило много слухов. В таблоидах писали, будто ее разрыв с Брэдом Питтом произошел из-за того, что она не хотела рожать от него детей, поставив профессиональную карьеру во главе стола.



Как выяснилось, это не так. По словам Энистон, в течение многих лет она не могла иметь детей и прошла через "довольно много де**ма" во время лечения бесплодия на фоне общественного давления. В это сложное время ее поддерживали Сэндлер и его супруга. Именно по этой причине каждый год ей присылают цветы.