



Джейсон Момоа обрезал свои волосы (видео)

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный своими ролями Кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена в одноименном фильме, обрезал свои фирменные длинные волосы.



В своем Instagram он опубликовал видео с обрезанными волосами, в котором он заговорил о проблеме загрязнения пластиком.



"Алоха всем. Сбрить волосы... О, я даже никогда не чувствовал ветра прямо там... Я устал от этих пластиковых бутылок. Мы должны остановиться. Пластиковые вилки. Все это дерьмо. Оно просто уходит в нашу землю, в наш океан. Это так грустно, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы исключить одноразовый пластик из своей жизни. Помогите мне. За новые начинания, давайте распространять алоха", - отметил артист.

