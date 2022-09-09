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Джейсон Момоа обрезал свои волосы (видео)
09.09.2022 20:14 Александр Юзовский

Джейсон Момоа обрезал свои волосы (видео)

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный своими ролями Кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена в одноименном фильме, обрезал свои фирменные длинные волосы.

В своем Instagram он опубликовал видео с обрезанными волосами, в котором он заговорил о проблеме загрязнения пластиком.

"Алоха всем. Сбрить волосы... О, я даже никогда не чувствовал ветра прямо там... Я устал от этих пластиковых бутылок. Мы должны остановиться. Пластиковые вилки. Все это дерьмо. Оно просто уходит в нашу землю, в наш океан. Это так грустно, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы исключить одноразовый пластик из своей жизни. Помогите мне. За новые начинания, давайте распространять алоха", - отметил артист.

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