Джей Ло выпустит новый альбом

Певица Дженнифер Лопес анонсировала выпуск нового альбома.



20 лет назад Джей Ло выпустила альбом "This Is Me…Then", который был посвящен отношениям с Беном Аффлеком. Теперь певица выпускает новую пластинку под названием "This is Me…Now".



Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились и сыграли свадьбу спустя 20 лет.