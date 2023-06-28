



Джей Ло снялась в забавной рекламе для британского миллиардера. Видео

Популярная американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес стала амбассадоркой круизной и туристической компания Virgin Voyages.



Компания, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, пригласила звезду Голливуда снялась в рекламе.



Известно, что компания запустила инструмент под названием Jen A.I., чтобы создать индивидуальные приглашения от самой Джей Ло, которыми можно поделиться со своими близкими, чтобы пригласить их в приключение.



В обязанности Лопес входит "развитие морского опыта с акцентом на благополучие и физическую форму", а также "сотрудничество в области дизайна и совместного творчества".



"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы развлекать, расширять возможности и вдохновлять моих поклонников жить своей жизнью, не ставя ограничений на то, чего, по их мнению, они могут достичь", - сообщила знаменитость.











