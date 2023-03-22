



Джей Ло на следующий день после вечеринки показала, как выглядит без макияжа

Дженнифер Лопес показала уникальное видео, представ в кадре без макияжа, на следующий день после шумной вечеринки. Звезда похвасталась естественной красотой.



На днях американская певица и актриса появилась на вечеринке по случаю запуска своей коллекции для Revolve. На празднике звезда сияла в роскошном образе – эффектном откровенном платье с высоким разрезом на юбке и интересным декольте. 53-летняя Дженнифер Лопес произвела фурор, а также веселилась до глубокой ночи, пока ее муж тусовался на премьере своего нового фильма.



В соцсетях появилось видео, сделанное в номере отеля, в котором остановилась актриса перед вечеринкой. Джей Ло снялась в нем в красочном коротеньком халате, с вымытыми волосами и маской на лице. Сняв тканевую маску с лица, Дженнифер Лопес похвасталась своей здоровой сияющей кожей и идеальным ровным тоном лица.



Несмотря на то, что артистка веселилась всю ночь, она на видео выглядит свежей и отдохнувшей.