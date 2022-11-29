



Джей Ло и Бен Аффлек на грани развода

Американские актеры Джей Ло и Бен Аффлек снова оказались на грани развода. Причиной проблем у звездного семейства стали их родители, которые не могут поладить друг с другом, сообщает The International Business Times.



По информации издания, матери звездной пары недолюбливают друг друга. И любой семейный ужин рискует стать катастрофой.



Источники издания поделились, что мать Бена не спешит принимать Дженнифер в семью, так как считает лучшей партией для сына его первую жену, ставшей для нее настоящей дочерью. А мать Джей Ло, в свою очередь, не очень довольна таким отношением к своей дочери.



"Бен и Джей Ло понимают, что это будет Третья мировая война, если они окажутся за одним обеденным столом. У них сейчас очень много проблем. Их друзья всерьез беспокоятся, что долго они не продержатся", – сообщает инсайдер.



Более 17 лет назад Джей Ло и Бен Аффлек сообщили о своем романе. У них даже состоялась помолвка, однако до свадьбы так и не дошло. Позже стало известно об их разрыве.



Спустя много лет они вновь начали общаться. Лопес признается, что всегда любила Аффлека, поэтому они решили вновь сойтись. Четыре месяца назад они сыграли такую долгожданную свадьбу.