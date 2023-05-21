



Джефф Безос: 5 принципов колоссального успеха

Жизнь владельца Amazon полна невероятных историй взлетов и падений. Но Безос всегда был верен своим принципам, которые позволили ему достичь самых высоких вершин мира бизнеса.



В 30 лет Джефф Безос стал самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит. Впрочем, его стремление к созданию чего-то масштабного не дало усидеть на теплом месте: Безос рискнул – и выиграл.



Принципы, которые помогли Безосу удержаться на рискованном пути риска от простой должности клерка до создания будущего бизнеса.



Возможности есть всегда

Хорошими предпринимателями становятся те, кто умеет определять возможности рынка, а особенно придумать процесс их масштабирования. В DE Shaw&Co Безос увидел, что рынки, связанные с интернетом, растут на 2300% ежемесячно и не испугался строить свой бизнес в виртуальном мире.



Тестировать и расширяться нужно быстро

Пока другие сто раз прокручивают в голове возможные варианты развития событий, вы можете протестировать несколько из них и получить реальные данные. Бизнес – это не о долгих размышлениях, а об активной деятельности. Конечно, аналитика и данные нужны, но работа с ними не должна отнимать много времени. Ведь какой смысл в идеях, которые вы все никак не можете реализовать?



Клиент – на первом месте

Каким бы ни был бизнес, он получает прибыль только по одному направлению – предоставление пользователям товара или услуги. Если клиент недоволен и не даст компании свои деньги, то ваш талант и идеи без абсолютно никакого содержания. Заботьтесь о клиенте – и он позаботится о вашем росте. Хороший бизнес работает только по такому принципу.



Команда важнее вас

Каким бы талантливым и активным ни были, выполнить всю работу никак не сможете. Для получения результата важно окружить себя правильными людьми, амбиции которых хоть как-то перекликаются с вашими. Не играйте в гения, а наймите хороших специалистов. Найти правильных людей – вот где нужно проявлять талант.



Боритесь за свою мечту

Дела никогда не идут только вверх – это просто невозможно, в какой сфере вы бы не строили свой бизнес. Спокойная и проактивная реакция на все проблемы, вызовы и возможности должна стать вашим существом. Судьба иногда далеко не благосклонна к нам, но таким образом она отсеивает тех, кто не заслуживает ее щедрых даров. Если вы опустите руки, то вряд ли когда-нибудь расскажете интересную историю о том, как строили свой успех.