



Джастин Тимберлейк наконец-то снова вышел в свет с женой

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые появились на публике после скандального выхода мемуаров Бритни Спирс, в которых она раскрыла правду об отношениях с Джастином.



У Джастина и Джессики на сегодня довольно долгий брак. Артисты вместе уже 11 лет и воспитывают двоих сыновей - восьмилетнего Сайласа и трехлетнего Финеаса. Стоит отметить, что как муж и жена они состоялись после того, как пробыли парой 5 лет.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



До Джессики Биль Тимберлейк встречался с актрисами Кэмерон Диас, Алиссой Милано и Дженной Деван, а также с Бритни Спирс, которая разразилась фолиантом невероятных мемуаров. где обвинила Джастина в том, что он заставил ее сделать аборт.



