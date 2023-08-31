



Дворецкий сказал, кто бы мог положить конец вражде между Гарри и Уильямом

Только принцесса Диана могла положить конец вражде между ее сыновьями, принцами Гарри и Уильямом.



Об этом в беседе с журналистами The Mirror рассказал бывший дворецкий покойной Пол Баррелл по случаю годовщины ее смерти.



"Во всем этом уравнении Диана — недостающая часть звена. Если бы она была его частью, ничего бы этого не произошло", - считает Баррелл.



По словам экс-дворецкого, в этом печальный день Гарри и Уильям не могут разделить свое горе вместе. Он считает, что Диана была бы огорчена, узнав, что ее мальчики далеко друг от друга.



"Их матери хотелось столкнуть их лбами и сказать: "Мальчики, повзрослейте. Это не то, чего я от вас хотела, не того я от вас ожидала. Так что давай, соберись и разберись во всем". И она единственный человек, который мог это сделать", - отметил он.