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Дворецкий сказал, кто бы мог положить конец вражде между Гарри и Уильямом
31.08.2023 19:10 Алина Груднева

Дворецкий сказал, кто бы мог положить конец вражде между Гарри и Уильямом

Только принцесса Диана могла положить конец вражде между ее сыновьями, принцами Гарри и Уильямом.

Об этом в беседе с журналистами The Mirror рассказал бывший дворецкий покойной Пол Баррелл по случаю годовщины ее смерти.

"Во всем этом уравнении Диана — недостающая часть звена. Если бы она была его частью, ничего бы этого не произошло", - считает Баррелл.

По словам экс-дворецкого, в этом печальный день Гарри и Уильям не могут разделить свое горе вместе.  Он считает, что Диана была бы огорчена, узнав, что ее мальчики далеко друг от друга.

"Их матери хотелось столкнуть их лбами и сказать: "Мальчики, повзрослейте. Это не то, чего я от вас хотела, не того я от вас ожидала. Так что давай, соберись и разберись во всем". И она единственный человек, который мог это сделать", - отметил он.

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