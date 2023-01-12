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Двойник принца Гарри боится "мести" талибов
12.01.2023 20:08 Ольга Белозерова

Двойник принца Гарри боится "мести" талибов

39-летний Рис Уитток, "работающий" двойником принца Гарри, признался, что вынужден маскироваться на публике после скандальных мемуаров, которые публикует принц.

В мемуарах Гарри упомянул о своей службе в Афганистане, где он, по его словам, убил 25 членов "Талибана". 

Теперь, пишет Daily Mail, двойник принца, Рис Уитток опасается, что его могут убить талибы в качестве мести, перепутав с настоящим членом британской королевской семьи.

Уитток не раскрывает свое место жительства, чтобы не стать мишенью.

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