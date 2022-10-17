



Двое израильтян вновь обрели зрение благодаря покойному солдату ЦАХАЛа

Старший сержант Идо Барух из Гедеры, который был убит 11 октября в теракте в Самарии, подарил зрение двум израильтянам благодаря трансплантации роговицы глаза.



Вновь обрести зрение удалось Биньямину Горену и Авиве Раанан.



Операции по трансплантации были произведены в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.



В Национальном центре трансплантологии отметили, что сейчас в очереди на трансплантацию стоят около одной тысячи израильтян.



"Пожертвование органов – это проявление высшей человеческой социальной солидарности", - сказали там.