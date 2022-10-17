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Двое израильтян вновь обрели зрение благодаря покойному солдату ЦАХАЛа
17.10.2022 10:05 Александр Юзовский

Двое израильтян вновь обрели зрение благодаря покойному солдату ЦАХАЛа

Старший сержант Идо Барух из Гедеры, который был убит 11 октября в теракте в Самарии, подарил зрение двум израильтянам благодаря трансплантации роговицы глаза.

Вновь обрести зрение удалось Биньямину Горену и Авиве Раанан. 

Операции по трансплантации были произведены в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

В Национальном центре трансплантологии отметили, что сейчас в очереди на трансплантацию стоят около одной тысячи израильтян.

"Пожертвование органов – это проявление высшей человеческой социальной солидарности", - сказали там.

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