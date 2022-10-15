



Двое финнов "аннексировали" парковочное место генконсула РФ

Двое активистов в Финляндии устроили протест против фейковых референдумов в Украине и решили провести свой, "аннексировав" парковочное место российского консула Петра Плихина.



Курьезный случай произошел в городе Турку. Двое местных жителей Ярно Виртала и Маркус Маттссон устроили свой собственный "референдум" о "присоединении к Украине" парковочного места перед квартирой генерального консула РФ Петра Плихина, которое ему выделили для дипломатического использования.



После единогласного принятия решения молодые люди закрасили парковочное место в цвета флага Украины.



"Мы провели референдум вдвоем о присоединении стоянки к Украине. Предложение поддержали 100% избирателей, а контрпредложений представлено не было, поэтому мы решили отпраздновать итоги голосования, нарисовав на месте украинский флаг. Для финнов важно показать свою поддержку Украины словами и делами, и я думаю, что ненасильственное гражданское неповиновение в этом контексте приемлемо", — написал Маркус Маттссон в Facebook.



Стоит отметить, что когда российский консул увидел "аннексированную парковку", то обратился к властям, однако те заявили, что не будут стирать краску. Кроме того, мэр Минна Арве в Twitter призвала закрыть консульство РФ в городе.