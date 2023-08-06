



Двое 68-летних канадцев обнаружили, что их поменяли при рождении

Двое 68-летних канадцев после проведения анализов ДНК обнаружили, что их перепутали при рождении в 1955 году, что повлекло за собой “экзистенциальный кризис для обоих”. Об этом пишет Insider.



Ричард Бове прошел тест ДНК, который получил в подарок от своей старшей дочери в 2020 году. Тест показал, что его происхождение было украинским, польским и еврейским, хотя он всегда считал себя французом.



Через два года Эвелин Стоки провела тест ДНК, который показал, что Бове был ее чистокровным братом. Все обнаружилось, когда выяснилось, что младший брат Эвелин, Эдди Амброуз, родился в один день в той же больнице в Манитобе в Канаде и не является ее чистокровным братом.



Это открытие удивило Бове и Амброуза, которые вели совершенно разную жизнь, основанную на их воспитании.



Амброуз получил “счастливое воспитание” в украинской католической культуре, сообщает издание. Бове, в свою очередь, рассказал, что в детстве на собственном опыте почувствовал “жестокую политику Канады против коренного населения”.