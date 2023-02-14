



Две породы собак оказались в Норвегии вне закона

Окружной суд Осло решил запретить разводить английских бульдогов и королевских спаниелей. Согласно решению суда, их разведение в стране противоречит норвежскому закону о защите животных. Принять такое решение предложила группа местных зоозащитников. Причиной назвали болезни, которым подвержены эти животные вследствие селекции.



“Об искусственных проблемах со здоровьем у бульдогов известно с начала 20 века. Такой приговор суд должен был вынести гораздо раньше”, – подчеркнула зоозащитница Эшильд Рольдсет, добавив, что это историческое решение. Перед тем как вынести решение о запрете на разведение этих пород, суд консультировался с ветеринаром и генетиком. В то же время отмечается, что запрет не будет распространяться на случаи селекции, во время которых будут пытаться "научно обоснованно" устранить их проблемы со здоровьем.



Английские бульдоги и королевские спаниели в результате селекции получили немало проблем со здоровьем. Бульдоги подвержены проблемам с дыханием, которые вызывает широкий череп и короткая морда. Нередко представителям этой породы даже необходимо хирургическое вмешательство. Также британские бульдоги подвержены заболеваниям глаз и инфекциям в складках кожи.



У королевских спаниелей них часто возникают проблемы с сердцем, глазами и суставами. Наиболее распространенным осложнением является пролапс митрального клапана. Второе место занимает синдром Арнольда-Киари, приводящий к сильным болям в шейном отделе позвоночника. Сложнее синдром эпизодического падения. Питомцы, унаследовавшие эту неврологическую патологию, имеют схожие привычки с животными, получившими травму позвоночника. Также животные часто страдают от сухого кератоконъюнктивита и синдрома вьющейся шерсти.

