Новости » Life Style
Две новые настройки: Как ускорить работу Google Chrome за пару минут
19.08.2023 18:55 Наталья Богинская

Две новые настройки: Как ускорить работу Google Chrome за пару минут

Недавно Google расширил функциональность Chrome, добавив в браузер две новые настройки. Они позволяют сделать браузер более быстрым за счет освобождения памяти, а также продлить время работы лэптопа на одном заряде АКБ. По умолчанию новые функции неактивны.

Для ускорения работы браузера достаточно включить режим сбережения памяти. В этом режиме неиспользуемые вкладки не будут храниться в ОЗУ. 

Режим энергосбережения более актуален для ноутбуков. После его активации браузер ограничит фоновую активность и замедлит плавную прокрутку и анимацию.

Активировать оба режима можно в разделе “Производительность” настроек браузера. Если они отсутствуют, необходимо установить на ПК последнюю версию Chrome.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы