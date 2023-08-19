



Две новые настройки: Как ускорить работу Google Chrome за пару минут

Недавно Google расширил функциональность Chrome, добавив в браузер две новые настройки. Они позволяют сделать браузер более быстрым за счет освобождения памяти, а также продлить время работы лэптопа на одном заряде АКБ. По умолчанию новые функции неактивны.



Для ускорения работы браузера достаточно включить режим сбережения памяти. В этом режиме неиспользуемые вкладки не будут храниться в ОЗУ.



Режим энергосбережения более актуален для ноутбуков. После его активации браузер ограничит фоновую активность и замедлит плавную прокрутку и анимацию.



Активировать оба режима можно в разделе “Производительность” настроек браузера. Если они отсутствуют, необходимо установить на ПК последнюю версию Chrome.