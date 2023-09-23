



Два кило за 32 000 долларов: Испанский сыр побил мировой рекорд на аукционе

Колесо испанского сыра весом 2,17 кг побило мировой рекорд, когда оно было продано на аукционе за более чем 32 000 долларов.



Голубой сыр Cabrales, произведенный Гильермо Пендасом на семейной фабрике в Лос-Пуэртосе и выдержанный в горных пещерах Астурии, был продан за 32 408,10 долларов после того, как получил высшую награду на 51-м ежегодном конкурсе сыров в Лас-Аренасе.



Покупателем стал владелец ресторана Иван Суарес.



Суарес ранее установил мировой рекорд Гиннеса по самому дорогому сыру, проданному на аукционе, когда в 2019 году купил колесо Cabrales за 22 129 долларов.