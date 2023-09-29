



Думаю, пора: 103-летняя бабуля сбежала из дома престарелых, чтобы набить тату

С 2018 года 103-летняя Дороти Поллак проживала в доме престарелых в Мичигане, куда переехала после смерти дочери Джин. Поначалу долгожительнице было комфортно в учреждении, но с началом пандемии активная и коммуникабельная женщина буквально оказалась взаперти: доставку писем прекратили, а говорить с близкими телефоном она не могла, поскольку несколько лет назад потеряла слух.



"Она не могла выйти из здания даже чтобы посидеть на солнышке, а ей нравится быть на улице", – рассказала Insider ее внучка Тереза ​​Гомес Завитц-Джонс.

Незадолго до 103-летия Поллак женщина решила перевезти бабушку к себе. Оставив дом престарелых, Дороти прежде всего осуществила маленькую мечту – съела бургер и выпила пива. Затем Поллак сказала внучке, что хочет отметить это событие татуировкой.



“Я спросила: “Бабушка, откуда эта идея?” А она ответила: “Думаю, что пора”, – поделилась внучка, рассказав, что через два дня бабушка села в кресло тату-салона и выбрала рисунок в виде лягушки. “Она всегда любила лягушек. У нее есть украшения в виде лягушек, безделушки и фигуры для газонов”.



Процедуру пожилая женщина перенесла стоически, заверив, что ей совсем не больно. В тот же день она прокатилась на мотоцикле – тоже впервые. Дороти гордится новым украшением и с удовольствием хвастается татуировкой каждому, кто о ней спрашивает.