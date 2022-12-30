



Дух не сломлен: немцы установили 90 мировых рекордов в уходящем году



В Германии прошел продуктивный год, в ходе которого немцам удалось установить целых 90 мировых рекордов на разных соревнованиях.



Об этом сообщает The Local.



Рекорды были установлены от марафонского забега с бревном до выпечки самого большого в мире штоллена.

В комментарии DPA главный судья Института рекордов Германии Олаф Кухенбекер сообщил, что уходящий год для немцев стал продуктивным. Показатель побед стал рекордным за все время. В прошлом году немцы установили 80 рекордов, а в первый год пандемии – 89, а в 2019 году до коронавируса – 75.



"Это показывает, что дух рекордов не сломлен даже в условиях пандемии", — отметил судья.

По словам Кухенбекера, пандемия повлияла на типы рекордов, которые люди пытались побить, и даже создала новые категории. Когда действовали ограничения, соревнования, такие как забег с бревном, проходили без зрителей, однако теперь ситуация изменилась.

