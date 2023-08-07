



Дуэль столетия: Цукерберг назначил Маску дату поединка

Известный американский миллиардер, создатель и глава компании Meta Марк Цукерберг не остался в стороне после вызова со стороны руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о "поединке в клетке" и назначил дату схватки - 26 августа. Об этом говорится в посте Цукерберга в социальной сети Threads.



"Я готов сегодня. Я предложил 26 августа, когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил", - написал 39-летний предприниматель.

Так основатель Facebook отреагировал на пост владельца Twitter об активной подготовке к будущему поединку, и дал понять, что предстоящая потенциальная схватка с 51-летним Маском не перехватывает у него дух.

"Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто привожу их на работу", - ответил Цукербергу Маск.



Как сообщал Mignews, ранее в публикации Threads было объявлено, что бой Цукерберга против Маска будет транслироваться в прямом эфире на Twitter, который теперь именуется как X.

"Все вырученные средства пойдут на благотворительность ветеранам", - рассказал Маск.



Напомним, что история с вызовом на схватку началась после того, как гендиректор компаний Tesla, SpaceX и Twitter высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов. После этого миллиардеры в социальных сетях объявили о готовности сразиться друг с другом в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.