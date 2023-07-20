



Дуэйн "Скала" Джонсон заработает самый большой гонорар за всю историю кино

Известный американский актер Дуэйн Джонсон получит самый большой гонорар за всю историю кинематографа, сообщает NME.



За роль в будущем комедийном фильме он заработает 50 миллионов долларов, превысив 40 миллионов долларов, полученных Робертом Дауни-младшим за фильм "Первый мститель: Противостояние" и Уиллом Смитом за ленту "Король Ричард".



В частности, бывший реслер появится в праздничной комедии "Красный" (Red One) от стримингового сервиса Amazon Prime Video. Вместе с Джонсоном в фильме снялись Крис Эванс, Джей Кэй Симмонс, Люси Лю, Ник Кролл и другие актеры.



Сюжет ленты держится в секрете, но известно, что Дуэйн сыграет роль командира Каллума Дрифта, а режиссером фильма станет Джейк Касдан.



