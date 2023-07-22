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Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за всю историю кино
22.07.2023 02:31 Ирина Демьянова

Дуэйн Джонсон получит рекордный гонорар за всю историю кино

Голливудский актер Дуэйн Джонсон получит величайший гонорар за всю историю кинематографа, сообщает NME.
 
За роль в будущем комедийном фильме он заработает 50 миллионов долларов, превысив 40 миллионов долларов, полученных Робертом Дауни-младшим за роль в фильме "Первый мститель: Противостояние" и Уиллом Смитом за ленту "Король Ричард".
 
Джонсон появится в праздничной комедии Красный (Red One) от стримингового сервиса Amazon Prime Video. Вместе с ним в фильме снялись Крис Эванс, Джей Кэй Симмонс, Люси Лю, Ник Кролл и другие актеры.
 
Сюжет ленты держится в секрете, но известно, что Дуэйн сыграет роль командира Каллума Дрифта, а режиссером фильма станет Джейк Касдан.
 
 

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