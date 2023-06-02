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Дубай уже стал крипто-хабом - основатель Binance
02.06.2023 00:20 Евгения Маркова

Дубай уже стал крипто-хабом - основатель Binance

В недавнем интервью AMA в Twitter Space основатель и гендиректор Binance Чангпенг Чжао ответил на вопросы о потенциале Дубая как развивающегося центра криптовалют и инноваций. 

Чангпенг Чжао подчеркнул, что Дубай уже зарекомендовал себя в этом отношении, отметив, что он является одним из самых безопасных городов мира, где практически отсутствует преступность.

Гендиректор Binance также сообщил, что с момента своего запуска более полутора лет назад компания Binance расширила штат своих сотрудников в Дубае с трех человек до более чем 700, что свидетельствует о росте компании в этом процветающем центре криптовалют и инноваций.

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