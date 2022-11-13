



Дуа Липа не будет открывать ЧМ-2022 в Катаре

Британская певица Дуа Липа не собирается выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

По данным JOE, артистка опровергла слухи.

Липа не поедет в Катаре до тех пор, пока там не начнут соблюдать права человека.

Й "Сейчас ходят слухи, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре. Я не буду выступать и никогда не участвовал в каких-либо переговорах о выступлении. Я буду поддерживать Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, данные им, когда он получил право принимать гостей", - сказала она.