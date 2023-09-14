



Дрю Бэрримор лишили должности ведущей Национальной премии: в чем причина

Актриса Дрю Бэрримор лишилась возможности вести церемонию награждения престижной премией. Такое решение принял Национальный книжный фонд США.



Забастовка в Голливуде повлияла на карьеру Дрю Бэрримор. Известная актриса не будет ведущей церемонии Национальной книжной премии – 2023. Причиной послужило возобновление съемок ее дневного ток-шоу.



“Национальный книжный фонд отменил приглашение мисс Бэрримор провести 74-ю церемонию вручения премии. Наше обязательство заключается в том, чтобы в центре внимания премии оставалось прославление писателей и книг”, – говорится в сообщении фонда в соцсети X.



Стоит отметить, что Гильдия сценаристов США объявила шоу Дрю Бэрримор “закрытым”. Любую попытку участия в нем они пригрозились расценить как "нарушение правил забастовки WGA".

