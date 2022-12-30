



Дрю Бэрримор готова снова сняться в кино с Адамом Сэндлером

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что открыта для новых возможностей в кино, особенно, если будет задействован ее хороший друг Адам Сэндлер.



Об этом сообщает журнал People.



Бэрримор ведет свое ток-шоу, но она не исключает возможности возвращения на большие экраны. Актриса призналась, что фильмы требуют "инвестировать два года во что-то", но участие в шоу не означает прощания с кинокарьерой.



"Это не прощание. Это не "я никогда не вернусь". Может быть, когда дети подрастут", - заявила Дрю Бэрримор.



Актриса также намекнула, какие проекты могут ее привлечь: "Как только вы говорите об Адаме Сэндлере, я такая: "О, ну, может быть. Конечно".