



Друзья так себя не ведут: Алишер Усманов – о санкциях и войне в Украине

Российский миллиардер Алишер Усманов дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera, в котором высказался о войне в Украине и наложенных на него западных санкциях.



Бизнесмен пожаловался, что санкции нанесли огромный репутационный ущерб не только ему, но и членам его семьи, сотрудникам его компаний и «десяткам тысяч людей», получавших помощь через его благотворительные и девелоперские проекты.



“Когда на людей начинают навешивать ярлыки из-за денег или паспорта в кармане, мы знаем из истории, какие катастрофы случаются. Если применяется коллективная ответственность, справедливость мертва”, – сказал Усманов.



“Меня задело, что Италия применила против меня санкции, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика”, – добавил предприниматель.

На вопрос, является ли он другом Путина и выполнял ли “особые задания” Кремля в качестве “доверенного олигарха”, Усманов сказал, что это “искаженное представление о российской действительности”.



“Что касается Путина, да, он несколько раз награждал меня за успехи, но он делал это в те годы, когда иностранцы также боролись за такое же признание. Что это? Добиться успеха вдруг стало преступлением?” – спросил в ответ бизнесмен.



На вопрос, правильно ли было России вторгаться в Украину, он ответил так: “Я держусь подальше от политики, предпочитаю сферы, в которых могу объединять людей, а не разъединять их: спорт, бизнес, благотворительность. Я чувствую близость ко всем жертвам военных действий на Украине, надеюсь, что этот трагический конфликт скоро закончится и дипломатия наконец-то сыграет свою роль. Нам нужно восстановить то взаимное доверие, которое было так быстро утрачено. Всем без исключения: европейцам в том числе”.



Алишер Усманов – основатель и крупнейший акционер группы USM, куда входят “Металлоинвест”, “Удоканская медь” и “МегаФон”. Он занимает восьмое место в списке богатейших российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 14,4 миллиарда долларов.



После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены, попал под санкции Евросоюза, а также США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и других стран.



В январе 2023 года бизнесмен попросил исключить его из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) “в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности”.