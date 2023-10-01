



Друзья Светланы Светличной подозревают, что актрису насильно держат в психушке

Актриса Светлана Светличная в последние годы страдает от деменции. Впервые эта коварная болезнь проявилась пару лет назад, когда звезда советского экрана вдруг исчезла. Тогда листовками с ее портретами была увешана вся Москва. Затем родственники артистки решили, что нужно перевезти женщину поближе к семье. Продали ее квартиру и купили новую на востоке Москвы. Звезда была возмущена этим решением.



Рядом с ней живут сын Алексей, невестка Ольга и внучка Маша, они могли заходить в гости по несколько раз в день и присматривать за Светланой Афанасьевной. А пока родные были заняты, за актрисой присматривала сиделка, которая покупала продукты, готовила, следила, чтобы подопечная пила лекарства.



Постепенно актриса и сама стала признаваться, что у нее случаются провалы в памяти. Путались годы и события, например, она не сомневалась, что ее подруга Нонна Мордюкова до сих пор жива.



О том, что сейчас происходит со Светланой Афанасьевной, точно неизвестно. Но друзья заслуженной артистки РСФСР бьют тревогу. Наталья Варлей и Илья Коротков узнали, что она находится в психиатрической больнице, причем попасть к ней невозможно. А летом появились новости, что звезда напала на медсестру.



“Нас взбудоражило, что у нее случились вспышки агрессии, якобы она набросилась на медсестру. Мы не верим, что она подписала отказ от встреч друзьями. Где факты?!”, – говорит Илья Коротков.



Сейчас друзья Светличной ухаживают за ее черным котом Филом. Родные звезды от него отказались. Сын и невестка актрисы не особо идут на контакт и уверяют, что актриса бывает в больнице с перерывами.



“Послушайте, котика она давно забыла. Дай бог, чтобы она помнила меня, сына своего и внучку”, – говорит невестка Ольга. “Болезнь Альцгеймера и тяжелая форма деменции – это более чем серьезно. Кто может человека держать насильно в больнице? Она дееспособный человек. Просто наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медпомощь”.



Но на просьбы друзей актрисы разрешить им посещение и передать подарки для Светличной она ответила отказом, сославшись на то, что Светличная сама против встреч. При этом Ольга подтвердила, что как только актрисе станет лучше, ее заберут домой.



“Она там с перерывами”, – утверждает родственница.