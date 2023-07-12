



Друзья шокированы "тошнотворным насилием" при аресте Авива Гефена



Певец Авив Гефен был арестован вчера вечером во время демонстрации на перекрестке Каплан и задержан для допроса. Певец объявил в социальных сетях своим последователям, что они должны выйти на улицы для проведения демонстрации: "Хотите перемен? Выходите на улицы и добейтесь их",



Согласно различным свидетельствам, певец ничего не делал, просто стоял вместе со своим сыном, как вдруг пятеро полицейских набросились на него завели в большой магазин одежды в близлежащем торговом центре Azrieli Mall. Целью было задержать его для допроса тихонько в сторонке, но толпа протестующих и фанатов певца пошла с ними и кричала "д-е-м-о-к-р-а-т-и-я", и в мгновение ока магазин заполнился сотнями протестующих. "Все протестующие вместе с ними зашли в магазин, все могло закончиться по-другому, разграблением или разрушением магазина, был полный хаос", - сказал один из участников акции, присутствовавший на месте происшествия.





Через некоторое время после того, как его отпустили и он вернулся в свой дом, певец начал успокаивать поклонников: "Со мной все в порядке, мы спокойно и тихо соблюдали закон, я общался с фанатами, как вдруг откуда ни возьмись появился полицейский с чрезмерными замашками и очень сильно толкнул меня без всякой причины, я его толкнул от себя, потом меня задержали, и через двадцать минут меня отпустили домой". Его подруга, кулинарный блогер Даниэль Амит, которая ждала вместе с ним на демонстрации, также описала этот случай со своей точки зрения: "Уровень полицейского насилия тошнотворный, я была рядом с Авивом, когда его арестовывали, мы стояли в стороне и ничего не делали, полицейский сильно толкнул нас, и они арестовали Авива, он ничего не делал и ничего не говорил. Пять полицейских набросились на Авива, как будто он какой-то преступник, он ничего не сделал".

